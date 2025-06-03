Поштовий термінал у передмісті Харкова був атакований ракетою Х-35 та 9 «шахедами»

Прокурори фіксують чергові злочини армії рф на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 червня близько 1:30 російські БпЛА вдарили по території підприємства у місті Балаклія. Загинув співробітник, ще один працівник дістав поранення.

Орієнтовно у період з 2:30 до 3:10 девʼять безпілотників ворога та одна крилата ракета Х-35 атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. Спалахнула масштабна пожежа. Без постраждалих, зазначили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Ізюмської та Харківської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости