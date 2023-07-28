Посварилася з батьками та не повернулася додому: 12-річну харків’янку знайдено

28 липня о 15:28 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчини. За словами заявниці, донька пішла з дому та не повернулася, телефон з собою не взяла. Жінка сама намагалася знайти дитину, але усі спроби виявилися марними.

На пошуки зниклої негайно орієнтували особовий склад райуправління, зокрема оперативників кримінальної поліції, інспекторів ювенальної превенції та дільничних офіцерів поліції, повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські системно перевірили прилеглу територію біля місця проживання підлітка та опитали громадян. Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчину в районі ринку «Барабашово». Правоохоронці негайно почали відпрацьовувати вказану територію та виявили там неповнолітню. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками.

Жертвою злочину дитина не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Неповнолітню передали батькам.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости