Завершилась третья неделя августа и самое время подведения итогов продвижения врага в этом месяце.

За третью неделю августа 2025 года РОВ захватили 100 км² территории Украины, что является минимальным показателем за весь период российского летнего наступления. И это при том, что по данным мониторинговых ресурсов примерно 20 км² у Доброполья остаются условно под контролем РОВ, что, мягко говоря не соответствует действительности.

Потери личного состава РОВ за третью неделю августа составили 7 120, а пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 71 телу оккупантов. Такое соотношение можно назвать лучшим за лето, но достигнуто оно не изменением тактики ликвидации противника, а посредством снижения продвижения РОВ.

По результатам третьей недели можно смело говорить о том, что в августе, который должен был стать решающим в завершающей летнее наступление фазе, РОВ будут иметь самый низкий показатель по захвату украинских территорий. В настоящее время РОВ с начала августа захватили 370 км².

Кроме того, уже очевидно, что летнее наступление хоть и стало самым интенсивным периодом в 2025 году для РОВ, они так и не смогли достигнуть хотя бы одной поставленной задачи, даже на самом активном направлении – Покровском.

В целом же с 1 января 2025 года по 1 августа 2025 РОВ оккупировали 2 399 км² территории Украины, при этом их потери составили 263 240 л/с или 109 тел/1 км², что уже значительно ниже пропорции 2024 года.

Как видим, проблема снижения потерь противника по истечению летнего периода так и не решена. При незначительном росте пропорции, в целом, летняя наступательная кампания РОВ не стала рекордной по потерям. Сохранение такой тенденции и отсутствие пересмотра подходов по ликвидации живой силы противника, могут привести к крайне негативным последствиям даже в осенне-зимний период, традиционно являвшимся для врага худшим по показателям потерь.

