Завершилась вторая неделя августа и самое время подведения итогов продвижения врага в этом месяце.

За вторую неделю августа 2025 года РОВ захватили 127 км² территории Украины, что меньше чем за первую неделю этого месяца, а так же июня или июля. Кроме того, следует учесть тот факт, что эти данные без обновления информации о срезе “ушей” Добропольского “прорыва” РОВ, а это, как-никак, а 25 км². Поэтому, осторожно можно говорить о конечном результате захвата украинских территорий на вторую неделю августа у РОВ в пределах 100 км².

Откровенно говоря, совсем не выдающийся показатель, с учётом интенсификации боевых действий и попыток РОВ завершить летнюю наступательную кампанию хоть с каким-то прорывным результатом.

Потери личного состава РОВ за вторую неделю августа составили 6 690, что очередным самым низким показателем потерь РОВ в течение недели с апреля 2024 года!

Кроме того, пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 52 тела оккупантов. Показатель так же не выразительный.

Тем не менее, в августе, очевидно, РОВ будут иметь самый низкий показатель по захвату украинских территорий за весь период летней наступательной кампании. Но, что самое важное, за этот период они вряд ли смогут достигнуть хотя бы одной поставленной задачи, даже на самом активном направлении – Покровском.

В целом же с 1 января 2025 года по 1 августа 2025 РОВ оккупировали 2 399 км² территории Украины, при этом их потери составили 263 240 л/с или 109 тел/1 км², что уже значительно ниже пропорции 2024 года.

В сравнении с 2024 тенденции уже как четырёх месяцев подряд, с переходом в пятый месяц, указывает на его коррекцию к снижению, которая продолжает сохраняться. Это крайне негативно сказывается на эффективности оборонной стратегии, главной целью которой является - истощение ресурса противника. При таких показателях и без принятия решений непосредственно влияющих на рост потерь врага, говорить об истощении не приходится. Скорее о перспективе стагнации и не более.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25107

Новости портала «Весь Харьков»