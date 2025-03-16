Потужні антиурядові і антикорупційні протести в Бєлґраді - на вулиці вийшов кожен сьомий серб

Як повідомляє сербське "Радіо "Свобода", спершу чисельність протестувальників була близько 0,5 мільйона, але ближче до вечора кількість подвоїлась, на вулицях Бєлґрада зібралось близько 1 мільйона сербів.

Це при тому, що в Бєлґраді мешкає десь чверть всього населення країни, 1,7 млн. Мільйон протестувальників означає, що до столиці з'їхались мешканці з усієї Сербії. Зважаючи, що вся Сербія - це 6,5 млн (десь півтора Києва), то це дуже великі цифри. Це так, якби в довоєнній Україні на вулиці Києва вийшло 5,5 мільйонів українців - більше, ніж населення столиці.

Окремі джерела пишуть, що кожен третій серб брав участь в протестах за цей час, а майже дві третини (58%) їх підтримують. Підтримка Вучича за пів року впала з 55% до 33%.

Зараз Вучич в дуже ризикованому становищі. Щойно він вийшов із заявою. котра, втім, лишає більше питань, ніж відповідей:

✔️ Особи, які влаштували заворушення, встановлені та заарештовані

✔️ Ми повинні отримати уроки з протестів і застосувати їх на практиці

✔️ Сербія не хоче кольорових революцій

✔️ Сербський уряд зміниться лише шляхом виборів

✔️ У ЗМІ з'явилося багато брехні, що стосується водометів і навіть танків, які нібито були підготовлені

В сенсі, йти Вучич точно не збирається - навіть попри недовіру 2/3 громадян.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/30873

Новости портала «Весь Харьков»