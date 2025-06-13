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"Повернути рф до "Ліги націй" та жити з результатами в довгостроковій перспективі": Келлог окреслив своє бачення завершення війни в Україні

Повернути рф до Ліги націй та жити з результатами в довгостроковій перспективі: Келлог окреслив своє бачення завершення війни в Україні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог описав своє бачення закінчення війни рф проти України. На його думку, москву слід спробувати повернути до "Ліги націй" і жити з результатами війни в довгостроковій перспективі

Про це він розповів під час форуму Німецького фонду Маршалла в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

Келлог заявив, що "кінцевий стан" закінчення війни має передбачати припинення вогню.

"Потім ми хочемо дійти до повернення дітей, полонених, які там перебувають, що зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи. Потім – спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй. Тож усі працюють разом… Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі", - продовжив американський спецпредставник.

Водночас він згадав про президента України Володимира Зеленського та виклики, з якими той стикається, на що Келлог звертав увагу Дональда Трампа.

"Я сказав: сер, у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який би мусив робити те, що зробив президент Зеленський. Він веде війну за національне виживання на своїй власній землі… Коли ви це бачите, маєте цінувати проблеми, з якими вони стикаються зараз на місцях. Гадаю, іноді ми цього не бачимо", - сказав він.

Окрім цього, Келлог заявив про "почуття впевненості" після ознайомлення з меморандумами України та росії щодо бачення припинення війни.

"Ми взяли український документ, потім російський – вони звуть його меморандумом… І ми сказали: добре, як ви можете об’єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, як може і має виглядати кінцевий стан. І якби ми могли просто дійти до цього моменту, то, вважаємо, це можна "виграти". Під виграшем я маю на увазі можливість дійти до мирної угоди", - зазначив Келлог.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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