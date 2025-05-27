Якщо поточні переговори про припинення вогню проваляться, а це видається дуже ймовірним, підрозділам ППО доведеться економити ракети-перехоплювачі, пише The Economist (https://www.economist.com/europe/2025/05/25/russia-is-raining-hellfire-on-ukraine)

Балістичні ракети, багато з яких постачає Північна Корея, тепер відіграють ключову роль поряд із новим, смертоноснішим поколінням ударних дронів "Шахед". Єдиний реальний шанс перехоплення балістичних цілей мають лише ракети Patriot PAC-3, які в Україні стрімко зменшуються. Так, "Шахеди" з 2023 року пройшли вже шість модифікацій і тепер використовують ШІ для ураження захищених цілей.

Торік кремль виробляв близько 300 дронів типу "Шахед" на місяць; тепер таку кількість випускають менш ніж за три дні. Українська військова розвідка повідомляє, що має документи, які свідчать про плани росії збільшити виробництво дронів до 500 на день, що може зробити реальністю атаки “роями” з 1000 одиниць.

Розбираючи черговий "Шахед", українські інженери кажуть, що найбільше їх турбує, як тепер керуються ці дрони. Найновіші моделі не реагують на українські засоби радіоелектронної боротьби. Це тому, що вони керуються штучним інтелектом і використовують українські мережі інтернету та мобільного зв’язку. Команда інженерів розповідає, що нещодавно виявила записку всередині одного з розібраних дронів — імовірно, залишену співчутливим російським інженером. У записці йшлося про новий алгоритм керування: дрони контролюються через боти в Telegram, які передають дані польоту та відеопотік у реальному часі.

За словами українських бійців з підрозділів ППО наразі алгоритми “Шахедів” такі, що спочатку вони летять низько, щоб уникнути виявлення, а потім, наближаючись до міст, різко підіймаються на 2000–2500 метрів, перевищуючи межу дії зенітних гармат та кулеметів. Тож Україна мусить більше задіювати гелікоптери, винищувачі F-16 та дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Високопосадовець зазначає, що ППО навколо Києва все ще збиває близько 95% дронів, які росія запускає на столицю, але ті 5%, що проходять, завдають серйозної шкоди.

Наразі Україна має вісім батарей Patriot, хоча в будь-який момент деякі з них можуть бути пошкоджені й перебуватимуть у ремонті. Їхні екіпажі із весни 2023 року збили понад 150 балістичних і аеробалістичних ракет.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє системи Patriot і ракети PAC-3, збільшує випуск до 650 ракет на рік. Але це приблизно на 100 ракет менше, ніж прогнозоване виробництво балістичних ракет у росії. За оцінками джерела в уряді України, кремль має запас у 500 балістичних ракет. (❗️) Зазвичай для перехоплення однієї російської балістичної ракети потрібно дві ракети PAC-3.

Україна попросила в США право виробляти власну версію PAC-3 за ліцензією, але розуміє, що це малоймовірно. Натомість таке виробництво має розпочатися в Німеччині, але лише наприкінці 2026 року. Є й інші проєкти спільного виробництва, але в усіх випадках прорив можливий щонайменше через рік.

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"Флеш" спростував частину інформації про "Шахеди" від The Economist

1. російські Шахеди не управляються я в польоті через Телеграм і не посилають нікуди відео трансляції через українські мережі мобільного зв'язку.

2. Шахеди не мають всередині штучного інтелекту

3. Шахеди, як і раніше, літають на основі сигналів супутникової навігації, і РЕБ на них впливає.

4. Жодної записки з Алабуги від «друзів інженерів з рф» ніхто ніколи не знаходив.

Що є.

На шахедах встановлений трекер, який надсилає інформацію про місцезнаходження Шахеда і польотні дані (швидкість, висота). Показання надсилаються через телеграм-бот. Для надсилання використовуються мережі мобільного зв'язку та сімкарти. Сім карти можуть бути російські, українські та інших країн. Цих модемів і сім-карт в уламках ми знаходимо СОТНI якщо не тисячі вже.

Ми, розуміючи все це, НЕ ДАЭМО Шахедам працювати через наші мережі мобільного зв'язку.

Ще раз, Шахеди не керуються віддалено, у них немає такого функціоналу, вони просто намагаються передавати своє місце розташування.

Джерело: https://t.me/in_factum/34317

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