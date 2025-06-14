Правоохоронці документують наслідки обстрілів Харківщини за добу

Під ударами були Ізюмський, Харківський, Богодухівський та Куп’янський райони.

Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та ударні безпілотники, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Вночі ворог атакував БпЛА місто Ізюм. Пошкоджено кілька приватних будинків, адміністративні будівлі, автівки.

Від обстрілів також страждав Куп’янський район. Руйнувань зазнали понад десять будинків. Постраждалих немає.

13 червня поліцейські здійснили 22 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 20 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 146 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Агентство Телевидения Новости