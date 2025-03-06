Правоохоронці показали наслідки влучання авіабомби по селищу на Харківщині

6 березня близько 5:10 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Слатине Харківського району. КАБ влучив у приватний житловий сектор. Горіли будинки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинув 51-річний чоловік. У його дружини та 22-річного сина гостра реакція на стрес.

За даними начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, КАБ, який впав на територію приватного сектору, повністю знищив один і пошкодив не менше 15 будинків.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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