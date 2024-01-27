Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Купʼянщини

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що вранці 27 січня окупанти обстріляли село Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Також 26 січня приблизно о 23:30 російські військові завдали ударів по Купʼянську.

У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобілі.

Попередньо, ворог бив по вказаних населених пунктах з РСЗВ.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Агентство Телевидения Новости