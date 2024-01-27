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Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Купʼянщини

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Купʼянщини

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що вранці 27 січня окупанти обстріляли село Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Також 26 січня приблизно о 23:30 російські військові завдали ударів по Купʼянську.

У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобілі.

Попередньо, ворог бив по вказаних населених пунктах з РСЗВ.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Агентство Телевидения Новости

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