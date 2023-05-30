Предварительные итоги КГВА о последствиях ночной атаки на Киев:

– Эта воздушная атака, 17-я с начала мая, предварительно, совершена "Шахедами".

– Нападение было по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.

– Предварительно, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева уничтожено более 20 шахедов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева:

- В Голосеевском из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возник пожар на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Один человек погиб, трое травмированы. Разрушены перекрытия между этажами, продолжаются поисковые работы.

– В Печерском районе обломками повредило автомобили.

- В Дарницком загорелся частный дом, повреждены припаркованные автомобили.

– В Днепровском горящие обломки упали на зеленую зону.

– В Подольском упали на нежилую застройку.

– В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.

#атака #КГВА

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17645

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