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Прихильники руху MAGA попередили про "темні сили"

Прихильники руху MAGA попередили про темні сили

Прихильники руху MAGA попередили про "темні сили" та ризик небезпечної ескалації, коли Україна святкувала історичну операцію з дронами, спрямовану на російський бомбардувальний флот, пише (https://www.axios.com/2025/06/02/trump-ukraine-drone-operation-maga) Axios

✅ Трамп досі публічно не прокоментував операцію України під назвою "Павутина".

✅ Тривога MAGA щодо цієї атаки — і водночас мовчання, коли росія атакує українських цивільних, — підкреслює глибоку недовіру руху до уряду в Києві. І хоча Трамп намагається позиціонувати себе як нейтрального посередника, який прагне укласти мир, значна частина його прихильників бачить ворога саме в Україні, а не в росії.

✅ Поки українці та їхні союзники вітали цей прорив, деякі активісти MAGA висловили підозру та обурення через те, що Київ не повідомив Трампа про операцію заздалегідь. У найкращому разі MAGA вважає атаку такою, що суперечить мирним переговорам; у найгіршому — побоюється, що Україна та американські "глибинні структури" (Deep State) намагаються втягнути США глибше в конфлікт.

Прихильник Трампа, впливовий блогер Jack Posobiec, у понеділок на шоу Стіва Беннона "War Room" припустив, що адміністрація Байдена могла бути причетною до операції, адже її планування почалося 18 місяців тому.

- Це дуже глибоко в росії. Я дуже сподіваюся, що Америка не має до цього жодного стосунку, — сказав Чарлі Кірк, провідний активіст MAGA, який має тісні зв’язки з Білим домом.

Роган О’Гендлі, який веде популярний акаунт DC Draino в X, заявив, що атака була "навмисно проведена, щоб втягнути Америку у Третю світову війну".

Ден Колдвелл, колишній високопосадовець Пентагону, який підтримує політику "Америка передусім", попередив, що операція "підвищує ризик прямого протистояння між росією та НАТО".

- США мають не лише дистанціюватися від цієї атаки, а й припинити будь-яку підтримку, яка може прямо чи опосередковано сприяти атакам на російські стратегічні ядерні сили, — написав Колдвелл.

● Зеленський і будь-які українські військові операції проти російських військ роками стикаються з ворожістю з боку MAGA. Натомість російські атаки на цивільну інфраструктуру викликають у Трампа лише епізодичну критику, а серед його найпалкіших прихильників — здебільшого мовчання.

Джерело: https://t.me/in_factum/34611

Новости портала «Весь Харьков»

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