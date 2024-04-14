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Прикордонник України не хотів випускати з країни ветерана війни без нижніх кінцівок, – екс-військовий Симороз
«Проходжу кордон. Даю паспорт та військовий квиток, де зазначено, що «знято з військового обліку».
– Прикордонник: а чи є медичні документи?
– Я: вказую на нижні кінцівки.
– Прикордонник: «Ні, я бачу, але все одно».
Ветеран додав, що дозволу перетнути кордон йому довелося чекати близько години, а весь цей час співробітники ДПСУ перевіряли його документи.
Джерело: https://t.me/raddjd/21793