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Прикордонник України не хотів випускати з країни ветерана війни без нижніх кінцівок, – екс-військовий Симороз

Прикордонник України не хотів випускати з країни ветерана війни без нижніх кінцівок, – екс-військовий Симороз

Прикордонник України не хотів випускати з країни ветерана війни без нижніх кінцівок, – екс-військовий Симороз

«Проходжу кордон. Даю паспорт та військовий квиток, де зазначено, що «знято з військового обліку».

– Прикордонник: а чи є медичні документи?

– Я: вказую на нижні кінцівки.

– Прикордонник: «Ні, я бачу, але все одно».

Ветеран додав, що дозволу перетнути кордон йому довелося чекати близько години, а весь цей час співробітники ДПСУ перевіряли його документи.

Джерело: https://t.me/raddjd/21793

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