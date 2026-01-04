Прикордонники «розібрали» укриття та ліквідували ворога (ВІДЕО)

На півдні аеророзвідники Держприкордонслужби невтомно та ефективно нищать ворога і його техніку, цілодобово вражаючи виявлені цілі FPV-дронами.

Так, удень оператори БпЛА «розібрали» місце перебування військових рф, ліквідувавши живу силу, а вночі знищили антенне обладнання та укриття противника.

Державна прикордонна служба України 24/7 дає гідну відсіч ворогу дає невід’ємною складовою Сил оборони України.

Аеророзвідники-оператори РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони методично знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку.

Точні удари FPV-дронів принесли відчутний результат: ліквідовано «буханку», позицію БпЛА, два укриття, дві антени зв’язку, камеру спостереження й особовий склад противника. Ворог зазнає втрат, а ми стаємо ближчими до перемоги.

Приєднуйся до команди розвідувально-ударних безпілотних систем «СТРІКС» 4 прикордонного загону. Твоя роль може бути вирішальною, оператор БпЛА, технік, водій, аналітик, приєднуйся: https://strix.kh.ua.

Джерело: dpsu.gov.ua

