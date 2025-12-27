Прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)

На Курському напрямку оператори FPV-дронів 15 мобільного прикордонного загону вкотре довели, що від українського дрона не сховаєшся.

Окупанти намагалися максимально убезпечити техніку, замаскувавши її підручними засобами під місцевість. Проте для наших пілотів це не стало проблемою. Ювелірна точність, майстерний маневр – і техніка ворога виведена з ладу!

Це і є справжня ефективність – знаходити вразливі місця там, де ворог почувається захищеним. Кожне таке влучання – це мінус вогнева міцність окупантів та плюс до безпеки наших підрозділів.

Джерело: dpsu.gov.ua

