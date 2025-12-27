Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:41
Просмотров: 72

Прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)

Прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)

На Курському напрямку оператори FPV-дронів 15 мобільного прикордонного загону вкотре довели, що від українського дрона не сховаєшся.

Окупанти намагалися максимально убезпечити техніку, замаскувавши її підручними засобами під місцевість. Проте для наших пілотів це не стало проблемою. Ювелірна точність, майстерний маневр – і техніка ворога виведена з ладу!

Це і є справжня ефективність – знаходити вразливі місця там, де ворог почувається захищеним. Кожне таке влучання – це мінус вогнева міцність окупантів та плюс до безпеки наших підрозділів.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«москва імітує “міжнародну підтримку” війни через вербування іноземців», – Голова СЗРУ
Сегодня 11:05    56
ГУР дякує – у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону “Баба Яга”
Сегодня 10:52    63
За матеріалами СБУ 13 років за гратами отримав російський «кріт», який допомагав рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Курщині
Сегодня 10:20    89
Казахстан відкрив рекордні 700 справ проти громадян, які воювали за росію проти України
Сегодня 10:08    88
Расширено совместное производство дронов "Линза"
Сегодня 09:59    79
СБУ, Нацполіція та ОГП заочно повідомили про підозру очільнику російської катівні, де убили українську журналістку Вікторію Рощину
Сегодня 09:40    95
Google решил вывезти из России все свои сервера
Сегодня 09:37    115
У новорічному випуску «Простоквашино» зʼявився путін
Сегодня 09:32    97
Бізнесмена Тимура Міндіча, який фігурує у справі НАБУ та САП про корупцію в «Енергоатомі», знайшли в Ізраїлі
Сегодня 09:23    95
Вирок у дії: колишній Голова Державної судової адміністрації України почав відбувати покарання
Сегодня 09:14    129
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 