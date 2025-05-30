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Прикордонники утилізували російський комплекс РЕБ «Житель» на Харківщині

Прикордонники утилізували російський комплекс РЕБ «Житель» на Харківщині

У Харківській області пілоти прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» утилізували черговий російський комплекс РЕБ Р-330 «Житель».

Про це повідомляється в Telegram-каналі підрозділу «Фенікс».  

Окрім того, уражено ворожі укриття та знищено мототранспорт, яким противник пересувається до позицій.

Комплекс РЕБ Р-330 «Житель»: характеристики

Комплекс радіоелектронної боротьби Р-330 «Житель» – це російська система придушення засобів зв’язку, призначена для перешкод радіозв’язку в діапазоні ультракоротких хвиль (УКХ). Вона здатна виявляти джерела радіовипромінювання та створювати активні перешкоди, зокрема мобільному зв’язку (2G, 3G, 4G) і супутниковим навігаційним сигналам (GPS), що дозволяє порушувати координацію дій супротивника та роботу безпілотників.

Комплекс змонтований на базі вантажного автомобіля та забезпечує швидке розгортання в польових умовах. Застосовується російською армією з 2000-х років і активно використовується у війні проти України для придушення зв’язку українських військ, а також протидії БпЛА. Через свою ефективність у блокуванні управління дронами є однією з пріоритетних цілей для знищення силами оборони.

Агентство Телевидения Новости

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