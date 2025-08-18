Сегодня 09:30
Прикордонники завдали точних ударів по позиціях окупантів (ВІДЕО)
Підрозділи Державної прикордонної служби України продовжують завдавати втрат противнику на передовій.
Оператори ударних безпілотних комплексів бригади «Форпост» виявили та знищили техніку й особовий склад російських окупаційних військ. У результаті ударів ворог зазнав втрат і залишив займані позиції.
Українські прикордонники запевняють, що продовжуватимуть бойову роботу до повного звільнення території країни.
Джерело: dpsu.gov.ua
