Прикордонники завдали точних ударів по позиціях окупантів (ВІДЕО)

Підрозділи Державної прикордонної служби України продовжують завдавати втрат противнику на передовій.

Оператори ударних безпілотних комплексів бригади «Форпост» виявили та знищили техніку й особовий склад російських окупаційних військ. У результаті ударів ворог зазнав втрат і залишив займані позиції.

Українські прикордонники запевняють, що продовжуватимуть бойову роботу до повного звільнення території країни.

Джерело: dpsu.gov.ua

