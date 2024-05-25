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Прокурори зафіксували наслідки чергових ракетних атак по Харкову

Прокурори зафіксували наслідки чергових ракетних атак по Харкову

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 25 травня приблизно о 00:40 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району Харкова.

Пошкоджено ліцей, автомобілі.

У житлових будинках вибито вікна.

За попередніми даними, зс рф вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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