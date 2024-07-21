Пропаганда кремля розкидає «свинячі голови» в інформаційному просторі ЄС

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

російські Telegram-канали повідомили, що невідомі, розбивши вікно, закинули в одну з берлінських мечетей свинячу голову, загорнуту у прапор Палестини з написом «Україна підтримує Ізраїль».

До публікацій додавалися фото з кількох ракурсів, а в самому тексті йшлося про нібито агресивну поведінку українців стосовно жителів ЄС.

«Проверено. Медиа» вивчило сайт поліції Берліна, де щодня публікуються зведення про події, включаючи випадки вандалізму та осквернення релігійних об’єктів. В архіві за липень немає згадок про цей інцидент.

Щобільше, як стверджують фактчекери інформагентства dpa, поліція взагалі нічого не чула про цю подію до того моменту, коли отримала прохання про коментар. Імам мечеті Амір Азіз також підтвердив, що такої події у храмі не було.

Джерело: https://t.me/spravdi/40283

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