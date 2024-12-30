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Пропаганда приготувалася «патріотично» пиляти гроші глибинного народу

Пропаганда приготувалася «патріотично» пиляти гроші глибинного народу

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Голова комітету президентського фонду культурних ініціатив – перший заступник глави адміністрації президента рф кірієнко повідомив, що на 1016 грантових проєктів у 2025 році виділять 5 млрд 730 млн рублів.

Найбільше потішив проєкт «Кіберфолк 2.0: спів із роботом-фольклористом» вартістю 8,7 млн рублів.

- Проєкт орієнтований на відродження та поширення духовно-моральних цінностей, притаманних фольклору, таких як шанобливе ставлення до сім’ї, природи та батьківщини, – переконують російські «патріотичні» кіберфольклористи.

У рамках проєкту «Поле битви: Маріуполь» 26 млн рублів обіцяють надати музею історії окупованого українського міста. У експозиції буде відображено дві «найдраматичніші та найважливіші події в історії міста» – німецька окупація 1941-1943 років і період 2014-2022 років, який автори проєкту охрестили «періодом окупації полком «Азов».

Але ні за які гроші пропаганда не здатна пояснити, чому під час «азовської окупації» Маріуполь жив і розвивався, а після «визволення» лежить в руїнах.

Джерело: https://t.me/spravdi/43931

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