Пропавшую полгода назад 12-летнюю девочку нашли
Правоохранители разыскали 12-летнюю девочку, пропавшую почти полгода назад.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, 18 февраля в полицию поступило сообщение о том, что из городской детской клинической больницы самовольно ушла 12-летняя девочка. В медучреждении она находилась временно из-за отсутствия документов и законных представителей.
5 августа правоохранители установили местонахождение девочки. Все это время она находилась у своей знакомой в городе Днепр. Никаких противоправных действий в отношении неё совершено не было.
Сейчас подросток находится в детском социально-психологическом реабилитационном центре.
Полицейские разыскивают ее родителей.