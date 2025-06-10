Протягом доби російські війська обстріляли вісім населених пунктів на Харківщині, є постраждалі

З 9 по 10 червня обстрілів зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє людей, ще троє зазнали травм внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів у Куп’янську постраждав 63-річний чоловік, а у Дергачах постраждав 56-річний чоловік. Також внаслідок підриву на невідомому предметі в селі Циркуни постраждали 58-річний і 20-річний чоловіки.

За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, ще одна людина підірвалася на вибухівці у селі Мартове Чугуївського району. Біля Печенізького водосховища 78-річний місцевий житель наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який вибухнув. З травмою ноги постраждалого госпіталізували.

За даними ОВА, для обстрілів Харківщині окупанти застосували протягом доби одну ракету Х-38, сім КАБів, дев’ять БпЛА «шахед», два БпЛА «Ланцет», три FPV-дрони і один безпілотник, тип якого встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено чотири будинки у селищі Куп’янськ-Вузловий і селі Смородьківка, а також автомобіль у Куп’янську;у Чугуївському районі в селі Верхня Писарівка пошкоджено три приватні будинки.

Агентство Телевидения Новости