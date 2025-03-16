Протягом тижня рф застосували проти України понад 10 ракет, майже 1360 КАБ та близько 1020 БпЛА

Протягом тижня сотні разів обстрілювали українські міст та громади. Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і понад 10 ракет різних типів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Окупанти завдавали ударів по Чернігівщині, Херсонщині, Донеччині, Харківщині, Дніпровщині, Одещині, Полтавщині, Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі та Сумщині.

«Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати», – зазначив Зеленський.

Агентство Телевидения Новости