Протягом вечора/ночі/ранку ворог завдав цілу ударів по країні

- Одеса. Удар балістикою по порту, а саме по вантажному судну. 4 загиблих.

- Дніпро. Ворог атакував саме місто. Пошкоджено та зруйновано понад 10 приватних будинків.

- Харків. Удар шахедами також біля цивільних будинків.

- Суми. Знищена частина складського приміщення.

- Кривий Ріг. Удар зранку по обʼєкту інфраструктури. Є загибла.

- Київщина. Наліт БПЛА на область. Пошкодження/пожежі. Цивільні обʼєкти у Фастівському та Броварському районах.

Решта областей - уточнюється ситуація.

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Вчора ввечері рф поцілила балістикою по цивільному судну в порту Одеси — загинули чотири сирійці.

Наймолодшому загиблому було 18 років, найстаршому — 24. Ще двоє членів екіпажу — українець та сирієць — отримали поранення.

Судно MJ PINA під прапором Барбадос у момент удару завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/97124

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