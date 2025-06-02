Пішли грати у хованки та не повернулися: на Харківщині зникло троє дітей

На Харківщині поліція розшукує трьох малолітніх мешканців села Бунакове Лозівського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

1 червня близько 17:00 з будинку сімейного типу зникло троє вихованців, які разом з іншими дітьми пішли грати у хованки. Всі повернулись, окрім Аліни Терехової 2013 року народження, Дениса Українцева 2012 року народження, Наталії Українцевої 2011 року народження.

Прикмети Аліни Терехової: зріст 160 сантиметрів, довге русяве волосся, середньої статури. Була одягнена в шорти та футболку чорного кольору.

Прикмети Дениса Українцева: зріст 150 сантиметрів, коротке темне волосся, середньої статури. Був одягнений в блакитні шорти, сіру футболку, сірі кросівки.

Прикмети Наталії Українцевої: зріст 160 сантиметрів, довге русяве волосся, середньої статури. Була одягнена в жовті шорти, жовту футболку та капці синього кольору.

У поліції наголошують, – «якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцеперебування малолітніх дітей просимо звертатись за телефонами: «102», 0574522959, 0667084960».

Агентство Телевидения Новости