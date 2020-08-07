Пытался совершить самоубийство из-за неразделенной любви, а подстрелил полицейского: подробности

Всем привет. Это я, Богдан. Если кто меня узнал, я собираюсь покончить жизнь самоубийством

Такое нестандартное приветствие с угрозами покончить жизнь самоубийством накануне вечером выложил в соцсети сам мужчина. Позже он записал еще несколько видео. Говорит, укоротить себе жизнь побудила любовь, а на самоубийство пригласил журналистов, ведь будет, уверяет, "крутой ролик". Впоследствии перемещается к жилым домам на Салтовке, хвастается оружием и угрожает правоохранителям.

Я готов к приему прокуратуры, всем так вам *** я вас жду всех ***

Выстрелы и непонятные крики поздно вечером услышала и Валентина. Говорит, во дворе дома уже было много людей, а также полиция и медики.

Валентина, пенсионерка

Я просто испугалась потому что страшно как-то стало. Что-то как стрельба, я не поняла, что это такое или петарда, крики какие-то

Сообщение о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев находится человек, который планирует покончить с собой поступило в полицию в 23-00. Первыми на место прибыли патрульные. Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой. При себе он имел оружие, и был пьян.

Олег, очевидец

Нож, пистолет и еще второй нож, он с двумя ножами был. Я не эксперт, но на стартовый пистолет похож

Когда полицейские попытались приблизиться к мужчине, чтобы отобрать оружие, он выстрелил из пистолета в сторону патрульного. В результате патрульный полицейский получил ранение левой руки. Его госпитализировали в больницу.

Сергей Чиж, и.о. начальника ГУНП в Харьковской области

Патрульні вели перемовини і в ході перемовин особа вчинила постріл із зброї в сторону поліцейського. Він прикрився рукою. Як в подальшому було встановлено, що зброя була - це стартовий пістолет. Тому лише порохові гази заподіяли тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості

На этом мужчина не остановился - взял ножи и приставил их к своей шеи и животу. Заявив, к себе никого не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя.

Олег, очевидец

Где-то час-два ночи позвонил друг сказал - 15 экипажей у тебя под домом, пойди посмотри. Я так понял уловка была - предложили ему прикурить и когда он закуривал сигарету, подбежало трое, схватили за руки и обезвредили, положили на пол

Нож держи, держи-держи

На месте происшествия следователи изъяли оружие и нож. Мужчина задержан. Теперь за причинение телесных повреждений полицейскому ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости