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Путін абсолютно збожеволів і без потреби вбиває людей — так Трамп відреагував на останні масовані атаки Росії

Путін абсолютно збожеволів і без потреби вбиває людей — так Трамп відреагував на останні масовані атаки Росії

(https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114571369956761390)

«Я завжди мав дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але щось із ним сталося. Він абсолютно збожеволів! Він без потреби вбиває багато людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети й дрони запускаються по містах в Україні без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче ВСЮ Україну, а не лише її частину, і, можливо, я мав рацію — але якщо це так, це призведе до падіння Росії!» — наголосив Трамп.

Водночас він розкритикував в Зеленського, заявивши, що той «не робить своїй країні жодної послуги тим, як він висловлюється».

«Усе, що він говорить, тільки створює проблеми — мені це не подобається, і це краще зупинити. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна й Байдена, а не “війна Трампа”. Я лише намагаюся загасити великі й огидні пожежі, які були спричинені жахливою некомпетентністю й ненавистю», — зазначив він.

Це вже вдруге Трамп висловив незадоволення останніми атаками — перед цим він зробив (https://www.youtube.com/watch?v=rN7wqbIXK3c) аналогічну заяву перед журналістами в аеропорту Моррістауна перед поверненням до Вашингтону.

Коли в нього запитали, чи розглядає він посилення санкцій проти РФ, він відповів: «Абсолютно. Він (Путін) убиває багато людей. Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт візьми, з ним сталося? Він убиває багато людей. І мене це зовсім не тішить».

Джерело: t.me/babel

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