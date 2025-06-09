Путін, де твої карти…

... там же де були і снаряди для прігожина, поки їх не змогли купити в Північній Кореі

Чергова ніч масованого обстрілу. Який анонсувався на Заході «як та сама помста». Нарешті. Бо ж не може Путін не помститися за приниження. От він і Трампу обіцяв. Тим більше, напередодні «дня Росії». Ух він зараз як всім покаже.

Путін любить розповідати для внутрішньої пропаганди «що ми ще по справжньому не починали». Ну да, звісно. Втративши все радянське озброєння, яке накопичували для Третьої Світової, поставивши раком всю економіку і загубивши в 10-о більше людей, ніж американці втратили у В єтнамі, вони не починали по справжньому. І в це вірить не тільки доярка Дуся з під Таганрогу. В це вірить і Трамп.

А правда в тому, що це у Путіна немає карт. Не має спроможності підвищувати ставки. Навіть другий Орєшнік ніяк не долетить. Чи то його просто немає, чи воно не літає, чи Китай не дозволяє. Невідомо. Але факт є факт. І тому Путін вже давно показав все, на що він здатен.

Але любов зла. Кохання сліпе. І Трамп не може повірити, що це все. Вся велич Путіна. Вона вже на столі. Вже у натуральному розмірі. І козирів не лишилось.

От вони нам і анонсують «а тепер буде та сама страшна помста». І обстріл є. Такий самий, як і раніше. Може більше шахедів. Але менше літаків. Чомусь…

Вони мучають українців. Але вже не здатні здивувати. Мотор війни Путіна вже працює на повну. Вже давно. І це може здивувати тільки Трампа і інших американських фанатів російської величі. Яким дуже потрібна Росія для якихось там угод і для протистояння з Китаєм.

То ж це саме в Росії немає карт. Навіть для помсти. Яку чекають у Вашингтоні.

Іронічно. Але в одному Трамп правий. Путін дійсно мститься. Без зупину вже понад 10 років. Мститься за те, що Україна його не хоче. Мститься за те, що Україна відкинула залицяння руського миру, обравши Європу. Війна - це і є помста. Одна велика постійна помста. Просто за те, що Україна вибрала бути Україною. А не провінцією архаічноі імперіі. І Путін як чоловік невдаха хоче силою примусити до любові.

Але не може. Немає карт. І цієї ночі він знову це продемонстрував.

Джерело: https://www.facebook.com/sergey.fursa

Новости портала «Весь Харьков»