путін не відмовився від ідеї підкорити Україну, він хоче її повністю контролювати, — WP з посиланням на розвідку США

● В одній із секретних оцінок, поширених серед членів адміністрації Трампа, датованій 6 березня, йдеться про те, що путін, як і раніше, сповнений рішучості отримати владу над Києвом.

● путін навіть якщо погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для відновлення і переозброєння своїх військ. путін швидше за все порушить умови угоди, створивши провокацію, у якій звинуватить Україну.

● Немає жодних ознак того, що путін відступив від своєї вимоги включити Україну в російську орбіту. У нього є давнє бажання відновити "матінку росію".

● Офіційні особи в москві вважають, що Трамп слабкий, йому бракує базового набору принципів і він може бути відкритий для маніпуляцій.

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/97345

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