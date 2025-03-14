Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:06
Просмотров: 91

путін не відмовився від ідеї підкорити Україну, він хоче її повністю контролювати, — WP з посиланням на розвідку США

путін не відмовився від ідеї підкорити Україну, він хоче її повністю контролювати, — WP з посиланням на розвідку США

● В одній із секретних оцінок, поширених серед членів адміністрації Трампа, датованій 6 березня, йдеться про те, що путін, як і раніше, сповнений рішучості отримати владу над Києвом.

● путін навіть якщо погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для відновлення і переозброєння своїх військ. путін швидше за все порушить умови угоди, створивши провокацію, у якій звинуватить Україну.

● Немає жодних ознак того, що путін відступив від своєї вимоги включити Україну в російську орбіту. У нього є давнє бажання відновити "матінку росію".

● Офіційні особи в москві вважають, що Трамп слабкий, йому бракує базового набору принципів і він може бути відкритий для маніпуляцій.

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/97345

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Залужний анонсував вихід нової книги про війну в Україні у вересні 2025 року
Сегодня 10:36    31
СБУ затримала депутата, який під час окупації Херсона вивозив до рф українську агропродукцію
Сегодня 10:23    40
Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон
Сегодня 10:10    47
В "Укренерго" пояснили, чому краще вмикати потужні електроприлади вдень, а не вночі
Сегодня 09:58    62
Без “гробових” ― родичі знищених окупантів з дагестану не отримують рублів
Сегодня 09:46    68
Операция “Труба”
Сегодня 09:34    72
Збито 16 ворожих БПЛА, 9 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:27    56
"Занадто проукраїнський". Келлога усунули від переговорів на прохання кремля - ЗМІ
Сегодня 09:17    73
Рада прийняла закон про знижку в 50% штрафу від ТЦК
Сегодня 09:10    76
Нікіта Тітов створив марку до 10-річчя Української добровольчої армії
Сегодня 08:50    85
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 