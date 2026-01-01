Ранкова пожежа на Харківщині: на згарищі виявили тіло пенсіонера
1 січня о 9:13 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі у місті Зміїв Чугуївського району.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
За словами рятувальників, до місця виклику виїхало два оперативних відділення ДСНС. На момент прибуття рятувальників всередині будинку горіло дерев’яне перекриття на площі 10 м кв.
В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 80-річного чоловіка.
О 9:47 вогонь вдалось локалізувати та о 10:25 повністю ліквідувати.Причина виникнення загоряння встановлюється.
До пожежогасіння залучались 10 рятувальників, 2 автоцистерни та офіцер-рятувальник громади.