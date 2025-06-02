Ранковий удар по Харкову: прокурори фіксують наслідки (фото)

Російська армія атакувала Харків безпілотниками та ракетами.

Внаслідок удару постраждали шість мешканців, серед яких дитина, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 червня близько 4:30 ворог вдарив трьома БпЛА по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено будівлі підприємства, а також щонайменше сім приватних житлових будинків, авто. Шість людей, серед яких 7-річний хлопчик, зазнали гострої реакції на стрес.

Орієнтовно через пів години збройні сили рф завдали вже ракетний удар по Харкову. Дві балістичні ракети влучили у дорожнє покриття та землю у Київському районі міста. У будинках неподалік вибито вікна.

Без постраждалих, зазначають у прокуратурі.

За процесуального керівництва Новобаварської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости