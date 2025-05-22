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22.05.2025 12:34
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Ранковий удар по Куп’янщині: прокурори фіксують наслідки

Ранковий удар по Куп’янщині: прокурори фіксують наслідки

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих ударів БпЛА по Купʼянщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 травня близько 4:05 збройні сили рф атакували двома ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Купʼянського району. Зруйновано приміщення цивільного підприємства та адміністративну будівлю.

Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для ударів ворог використав БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.

Агентство Телевидения Новости

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