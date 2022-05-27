Рашисти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат «Піон»

Про ситуацію на Харківщині станом на 27 травня розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат «Піон», дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню. Усім харків’янам, які постраждали вчора, медики надають всю необхідну допомогу.

Ніч пройшла в Харкові відносно тихо. Постраждалих немає.

Утім ворог вночі продовжував обстрілювати населені пункти Харківської області. В Люботині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа-інтернат. Також вночі був обстріляний Чугуїв. Постраждали житлові будинки, жертв немає.

Ще раз наголошую, що розслаблятися в жодному разі ще не можна. Ворог діє підступно і цілеспрямовано б’є по мирних мешканцях. Не перебувайте без нагальної потреби на вулицях та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

На території області тривають запеклі бої. На Харківському напрямку окупанти зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій. На Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Наші захисники мужньо тримають позиції.

Агентство Телевидения Новости