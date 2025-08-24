Надзвичайне
Сегодня 08:50
Просмотров: 111

Рф атакувала Україну 72 безпілотниками та ракетою «Іскандер»

У ніч на 24 серпня, починаючи з 22:00 23 серпня, рф атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із району Тагангорога, а також 72 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на десяти локаціях.

Агентство Телевидения Новости

