Рф атакувала Україну 72 безпілотниками та ракетою «Іскандер»

У ніч на 24 серпня, починаючи з 22:00 23 серпня, рф атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із району Тагангорога, а також 72 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на десяти локаціях.

Агентство Телевидения Новости