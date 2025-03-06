Рф атакувала Україну двома балістичними ракетами та 112 БпЛА

У ніч на 6 березня, починаючи з 19:00 5 березня, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, які запускав із Воронезької області та Криму. Також рф застосувала 112 ударних БпЛА Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів, які запускали з напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ та Чауда (Крим).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 68 «шахедів» та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

43 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Агентство Телевидения Новости