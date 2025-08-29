Надзвичайне
рф завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України

російська окупаційна армія завдала удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України, внаслідок чого загинув один член екіпажу

Про це LIGA.net повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", - сказав він.

За словами речника, більшість членів екіпажу в безпеці, але кількох моряків ще шукають. Відомо також про поранених.

Раніше міноборони рф повідомило, нібито український корабель затонув унаслідок ураження.

"Із застосуванням швидкохідного безекіпажного катера в гирлі Дунай завдано ураження середньому розвідувальному кораблю "Сімферополь" ВМС України. Внаслідок атаки український корабель затонув", - поінформувала пресслужба.

Джерело: espreso.tv

