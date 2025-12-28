Рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі після російських обстрілів
З 27 по 28 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів. Ліквідовано три пожежі, що виникли після обстрілів.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували 10 пожеж. Три пожежі виникли після російських ударів в Ізюмському та Куп’янському районах області.
Увечері в селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок атаки БпЛА горів приватний будинок та господарчої споруди на загальній площі 130 кв. м.
Постраждала 65-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
Також пошкоджені п’ять приватних будинків поруч.