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Рік тому росіяни одним ракетним ударом вбили 59 українців

Рік тому росіяни одним ракетним ударом вбили 59 українців

5 жовтня 2023 року зс рф нанесли удар ракетою «Іскандер» по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару загинуло 59 цивільних осіб.

▶️ Удар по селу Гроза – один з багатьох воєнних злочинів росії у війні проти України.

▶️ Спроби представників рф заперечити цей злочин або сфальшувати обставини події свідчать про цинізм кремля і зневагу до норм міжнародного права.

▶️ росія використовує терор, щоб схилити Україну до капітуляції.

▶️ Військова допомога Україні – єдиний спосіб припинити повторення подібних трагедій і захистити Україну від російського терору.

▶️ Україна робить все, аби злочини росії були визнані світом, а винуватці отримали справедливе покарання.

Джерело: https://t.me/spravdi/41925

Новости портала «Весь Харьков»

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