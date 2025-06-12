росія навмисно тероризує українців ударами з повітря

Центр стратегічних комунікацій пояснює

російські пропагандисти продовжують брехати, що зс рф нібито завдають ударів «лише по військових об’єктах» і не тероризують мирне населення.

▶️ Пропагандистські ресурси поширюють наратив про те, що внаслідок ударів по Києву і Одесі в ніч на 10 червня загинули «лише дві людини».

▶️ Це – цинічна брехня: росія використовує проти України тактику повітряного терору, демонстративно порушуючи міжнародне право.

▶️ Об’єктами російської атаки 10 червня були житлові будинки, пологовий будинок у Одесі та інші цивільні об’єкти. Також внаслідок обстрілу пошкоджений Софійський собор у Києві.

▶️ В ніч на 11 червня росія вдарила по Харкову: загинули двоє мирних мешканців, постраждало 60 людей, зокрема дев'ять дітей.

▶️ Уникнути більшої кількості руйнувань і людських жертв вдається лише завдяки професійній роботі Сил Оборони, зокрема Повітряних Сил ЗСУ, які збивають російські дрони і ракети.

Джерело: https://t.me/spravdi/47229

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