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росія отримала другу православну церкву у французькій Ніцці

росія отримала другу православну церкву у французькій Ніцці

Суд задовольнив позов москви, яка претендує на право власності на церкву на вулиці Лоншан, пише видання Le Monde.

У своєму нещодавньому інтерв'ю «Укрінформу» очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко вказав на небезпеку подібних процесів, оскільки «частина із 6,5 мільйона українців, які у зв’язку із війною виїхали за кордон, підпадає під вплив рпц»:

- Наших громадян за кордоном можуть вербувати в церкві. Люди виїхали – в Польщу, Німеччину, Італію, Чорногорію – хто куди. А там теж росіяни. Коли на нашій території громадян від впливу російських спецслужб у церкві оберігає СБУ, то люди, які виїхали за кордон, не захищені, вони під законами тієї країни, куди виїхали. І це проблема, бо їх можуть вербувати, впливати на них, використовувати. Треба бути обережними.

Голова СЗР також наголосив, що російські попи – уже не просто попи, а агенти, які поїхали в Європу на завдання під прикриттям їхніх сзр чи фсб:

- Є конкретний випадок в одній із країн Північної Європи. Особливості полягають у тому, що місцевим прихожанам держава виділяє певні кошти на церкву. А піп ці гроші перекидає на українські окуповані території. Підтримує наших ворогів.

Джерело: https://t.me/spravdi/47030

Новости портала «Весь Харьков»

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