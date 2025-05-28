росія “озброює” школярів на ТОТ України щойно затвердженими у кремлі підручниками по БПЛА

З нового навчального року всі школи на ТОТ України отримають новий “навчальний посібник” з використання безпілотників. Цей документ щойно отримав статус офіційного навчального видання на росії, що дозволяє централізовано закуповувати його для всіх шкіл, зокрема, й українських, які опинилися під окупацією.

Так званий «учебнік по беспілотнікам» інтегрують у предмет «Труд». Тобто під прикриттям технічної освіти школярів вчитимуть не про науку, а про війну.

ЦНС наголошує на тому, що це черговий крок до тотальної мілітаризації дітей на ТОТ України. росія не просто промиває мізки, а системно готує майбутніх операторів дронів для війни.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7004

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