Росія заявила, що Україна атакувала державну резиденцію Путіна

Володимир Зеленський заперечує, каже, такі заяви — підготовка до удару по держбудівлях в Україні.

Владимир Зеленский: (https://t.me/V_Zelenskiy_official/17489)

"Сейчас прозвучали очень опасные заявления из России, которые очевидно направлены на срыв всех достижений нашей общей работы с командой президента Трампа.

<...> Сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю про якобы какой-то удар по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности, для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны.

Типичная лживая тактика россиян. Которые тем более уже били по Киеву, в частности, по зданию Кабинета министров Украины.

Украина не совершает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда совершает такие шаги. Это одна из многих вещей, которые нас отличают.

Важно, чтобы мир сейчас не молчал и чтобы россияне не сорвали движение к миру".

------------

Голова МЗС росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня. За його словами, рф уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Український президент у коментарі журналістам слова Лаврова назвав брехнею.

«Зараз вони своєю заявою, що була атакована резиденція, просто готують ґрунт, щоб завдати ударів по столиці та державних будівлях», — вважає Зеленський.

-----------

Президент США Дональд Трамп заявив, що путін вже розповів йому про нібито атаку України на резиденцію у рф.

Він сказав, що дізнався про цей інцидент від путіна рано-вранці і був дуже розлючений.

«Мені це не подобається. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, що я зупинив [передачу] ракет Tomahawk. Одна справа наступати, а інша — атакувати його будинок. Зараз не час для таких дій», — прокоментував Трамп.

[У вас же есть разведывательные службы, которые мониторят это, есть ли какие-то доказательства...] Ну, мы выясним. Вы говорите, может быть атаки не было - так тоже может быть. Но президент путин сказал мне, что это было.

-----------

Ушаков:

▪️В разговоре с Трампом путин обратил внимание на атаку Киевом беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области.

▪️путин заявил Трампу, что террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа.

▪️путин отметил, что президент США был шокирован и возмущён атакой Киева на госрезиденцию российского лидера.

▪️путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом.

▪️Атака беспилотников на госрезиденцию путина по времени состоялась "фактически сразу после" переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго.

▪️Трамп заявил в разговоре с путиным, что даже не мог предположить "такие сумасшедшие действия", как атака БПЛА на госрезиденцию президента РФ.

▪️Трамп сам сказал, что администрация США, "слава богу, не давала "Томагавки" Киеву.

▪️Трамп заявил, что атака БПЛА на резиденцию президента РФ повлияет на американские подходы в работе с Зеленским.

▪️США сообщили, что рекомендовали Зеленскому не пытаться получить передышку на фронте.

▪️путин и Трамп условились весьма по-дружески поддерживать диалог.

__

Какой же кошмар... Какая убогая информационная операция, и как легко Трамп глотает ФСБшную клюкву. Просто невозможно поверить, что в США такое возможно.

Трамп ігнорує щоденні атаки рф на будинки, зупинки, лікарні, школи. рф нещодавно атакувала у Києві 15 будинків, це були цілеспрямовані удари – 0 реакції трампа.

Джерело: https://t.me/babel/79143, https://t.me/ToBeOr_Official/19607

Новости портала «Весь Харьков»