Росія запустила по Україні 90 БпЛА, постраждали чотири області

У ніч на 16 березня, починаючи з 18:30 15 березня, рф атакувала Україну 90 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда (Крим).

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 47 «шахедів» та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

33 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Унаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

Агентство Телевидения Новости