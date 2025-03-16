Росія запустила по Україні 90 БпЛА, постраждали чотири області
У ніч на 16 березня, починаючи з 18:30 15 березня, рф атакувала Україну 90 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда (Крим).
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
Станом на 9:00 підтверджено збиття 47 «шахедів» та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
33 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені.
Унаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.