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росія знову використовує проплачену «журналістку» з Нідерландів для дискредитації України

росія знову використовує проплачену «журналістку» з Нідерландів для дискредитації України

Фіксуємо чергову маніпуляція з боку російської пропаганди, в якій використовується так звана «незалежна журналістка» Соня ван ден Енде — багаторічний рупор кремлівських наративів.

Цього разу її використали для просування наративу про відмову України забирати тіла загиблих бійців. Cюжет з «незалежною журналісткою» вийшов на державному риа новости.

У ньому ван ден Енде демонстративно оглядає рефриджератори з тілами і розповідає про «злочинний та безжальний режим у Києві», який «не думає про сім’ї загиблих».

Раніше Соня ван ден Енде була помічена у таких інформаційних злочинах:

– виправдовувала дії росії в Одесі у 2015 році, звинувачуючи у трагедії «українських фашистів»;

– заперечувала провину рф у катастрофі MH17;

– публікує репортажі з окупованих територій, де транслює вигадані історії про «звірства ЗСУ».

Ван ден Енде веде проросійську сторінку у Twitter, часто з’являється на телеканалах RT та Sputnik, і не має жодного стосунку до справжньої незалежної журналістики. Її публічні заяви — це частина інформаційної війни росії, спрямованої на підрив довіри до України на міжнародному рівні.

Україна вже заявляла, що досягла домовленості про репатріацію тіл, але дата не була узгоджена. Натомість російська сторона вдалася до односторонніх дій, що суперечать погодженому алгоритму.

Джерело: https://t.me/spravdi/47165

Новости портала «Весь Харьков»

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