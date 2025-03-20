Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 57

Росіяни атакували Україну 171 БпЛА: постраждали Кіровоградщина, Сумщина, Донеччина

Росіяни атакували Україну 171 БпЛА: постраждали Кіровоградщина, Сумщина, Донеччина

У ніч на 20 березня, починаючи з 19:00 19 березня, рф атакувала Україну 171 ударним БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 «шахедів» та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 