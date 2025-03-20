Росіяни атакували Україну 171 БпЛА: постраждали Кіровоградщина, Сумщина, Донеччина
У ніч на 20 березня, починаючи з 19:00 19 березня, рф атакувала Україну 171 ударним БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 «шахедів» та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.