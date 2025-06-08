Росіяни атакували Україну майже пів сотнею БпЛА та трьома ракетами

У ніч на 8 червня, починаючи з 21:00 7 червня, рф запустила по Україні 49 ударних БпЛА Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Також росія застосувала для ударів протикорабельну ракету Онікс (пуск із Криму), дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької області).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Основними напрямками повітряного удару стали Харківщина та Донеччина.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА – «шахедів» та інших дронів – на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у п’яти локаціях.

Агентство Телевидения Новости