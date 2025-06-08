Росіяни обстріляли десять населених пунктів на Харківщині за добу: дані ОВА

З 7 по 8 червня обстрілів зазнали Харків та дев’ять населених пунктів Харківської області. За даними ОВА, внаслідок обстрілів троє людей загинули, 23 – постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули двоє людей, постраждали 18. У селищі Старий Салтів постраждали 46-річна та 53-річна жінки та 30-річний чоловік. У Куп’янську постраждав 44-річний чоловік. У селі Козача Лопань загинув 60-річний чоловік, ще один, 47-річний житель, постраждав.

Ворог атакував чотирма КАБами Шевченківський та Київський райони Харкова.

За даними ОВА, для обстрілів Харківщини росіяни застосовували одну ракету Х-59, дев’ять КАБів, 67 БпЛА «шахед», один БпЛА «Ланцет», два БпЛА «Молнія» та 12 БпУ.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Харкові пошкоджено три приватні будинки, адмінбудівлю, будівлю «Дитячої залізниці», нежитлову будівлю, іподром, три автомобілі;

у Харківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, трубу газопостачання;у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди;у Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю, автомобіль, екскаватор,у Чугуївському районі пошкоджено два автомобілі.

Агентство Телевидения Новости