Росіяни обстріляли житлові будинки на Харківщині: сталася масштабна пожежа

Протягом доби рятувальники ДСНС загасили п’ять пожеж після обстрілів у Богодухівському, Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

21 липня в результаті масованого ворожого удару сталися пожежі у житловому секторі села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району. Зайнялись три житлових будинки, три господарчих споруди та гараж на загальній площі близько 300 кв. м. Рятувальники запобігли поширенню вогню на інші оселі. Загалом до ліквідації пожежі залучено 13 рятувальників та чотири одиниці техніки. За попередніми даними, загиблих та травмованих немає.

Протягом доби з 21 по 22 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 56 оперативних виїздів, з яких:

47 – на ліквідацію пожеж, шість з яких спричинили ворожі обстріли;7 – для надання допомоги населенню.

За добу зафіксовано 37 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 19 га.

Агентство Телевидения Новости