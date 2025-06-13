росіяни організували примусовий флешмоб щодо “святкування дня росії”

12 червня окупанти вкотре імітуватимуть “день росії” — чергову виставу про нібито любов до імперії.

На тимчасово окупованих територіях це «свято» має особливий сенс — символізувати буцімто підтримку окупантів місцевими. Цьогоріч — флешмоб «вікна росії»: молодіжні організації мають виставляти символіку рф у вікнах і фоткати.

Але все як завжди: держструктури вже вимагають звіти про участь — без примусу "любов" не виходить.

Центр національного спротиву закликає:

● повідомляйте про окупантів і зрадників у наш анонімний чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot

● долучайтеся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA — разом наближаємо визволення!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7132

Новости портала «Весь Харьков»