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росіяни вивозять молодь з тимчасово окупованих територій України за навчальною програмою «університетські зміни»
Ворог обіцяє пільгові програми вступу за результатами відбору дітей з кращими здібностями.
За інформацією Центру національного спротиву, у 2024 році росіяни вивезли близько 3 700 українських дітей з ТОТ Донеччини на так звані «екскурсії» і консультації до російських ВНЗ.
За агітацію та промивання мізків старшокласникам відповідальний кремлівський «рух перших».
Джерело: https://t.me/spravdi/43934