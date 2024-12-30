росіяни вивозять молодь з тимчасово окупованих територій України за навчальною програмою «університетські зміни»

Ворог обіцяє пільгові програми вступу за результатами відбору дітей з кращими здібностями.

За інформацією Центру національного спротиву, у 2024 році росіяни вивезли близько 3 700 українських дітей з ТОТ Донеччини на так звані «екскурсії» і консультації до російських ВНЗ.

За агітацію та промивання мізків старшокласникам відповідальний кремлівський «рух перших».

Джерело: https://t.me/spravdi/43934

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